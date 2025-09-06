Il decano dei procuratori sportivi, Oscar Damiani, ha rilasciato un'intervista a TuttoSport. Tanti i punti di riflessione, partendo dalla lotta al vertice: "Napoli e Inter favorite, più dietro vedo Milan e Juve. La Roma può essere una sorpresa. L'Inter ha una grande società alle spalle: Marotta e Ausilio e gli altri: sono uno strepitoso team di lavoro. Affidarsi a Chivu è stato un rischio che apprezzo perché propongono qualcosa di nuovo ed è un rischio calcolato, visto che se lo sono cresciuto in casa".

Giovani: su chi decide di puntare?

"Pio Esposito è quello che ultimamente mi ha colpito di più e sono contento che l'Inter abbia deciso di puntarci, visto che è un suo prodotto".