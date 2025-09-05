Benjamin Pavard al Marsiglia grazie a…Adrien Rabiot! E una reale possibilità che sia un arrivederci e non un addio, come fatto intendere dal giocatore stesso via social. Secondo quanto appreso da FcInterNews.it il difensore francese e il suo entourage hanno saputo della possibilità di trasferirsi al Marsiglia davvero solo l’ultimo giorno di mercato - che poi le società ne stessero parlando e i transalpini potessero seguirlo da tempo è un altro discorso -, per una destinazione sicuramente gradita al classe '96, che però lascia le porte aperte a un ritorno a Milano. Spieghiamoci meglio.

Pavard ha accettato con entusiasmo il Marsiglia perché potrà giocare da protagonista la Champions League, mettersi in mostra a casa sua per convincere il CT Didier Deschamps a portarlo al Mondiale e giocare in un club iconico per un francese, con tifosi passionali, obiettivi chiari e la volontà di andare lontano. Ma il suo amore per l’Inter e per i nerazzurri sono rimasti intatti. L’affare si è manifestato in chiusura del calciomercato solo grazie alla cessione di Rabiot al Milan, poiché il Marsiglia non può permettersi oltre un certo limite di stipendi onerosi in rosa. Sostanzialmente, uscito l’ex bianconero si è potuto investire su Pavard, riconoscendogli un ingaggio importante, dettaglio fondamentale per il sì finale (se Rabiot non fosse andato al Milan, Pavard difficilmente avrebbe potuto firmare per il Marsiglia).

Dal canto suo Benjamin però vede questa nuova avventura come una sorta di situazione win win. Qualora dovesse fare bene (e trovarsi a suo agio al Marsiglia) la società potrebbe anche decidere di investire i 15 milioni del diritto di riscatto (sempre che quello stipendio oneroso di cui sopra non venga dirottato su un altro calciatore o su più innesti); qualora non fosse così, dopo aver provato l’esperienza con la squadra di Roberto De Zerbi, tornerebbe all’Inter dove comunque, incomprensioni a parte, vorrebbe provare a dire ancora la sua.

Insomma, con una stagione e un Mondiale davanti è impossibile avere certezze su quel che sarà. Ma ragionare su un potenziale remake nerazzurro dell’atleta di Maubeuge non è un’ipotesi campata per aria, anzi.