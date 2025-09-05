Un gol 'alla Dumfries'. Ormai si può ribattezzare così la specialità dell'interista di segnare aggredendo il secondo palo. Dopo la rete segnata all'Udinese, l'ex PSV ha fatto il bis con la Nazionale olandese sfruttando un corner battuto alla perfezione da Memphis Depay nel match pareggiato con la Polonia. "È grandioso, incredibile - ha spiegato Van der Vaart a NOS commentando il gesto tecnico di Denzel -. La prende sempre lui, quando invade l'area la palla finisce sempre dove c'è lui. Questo è un calcio d'angolo battuto bene, devi solo correre verso i cartelloni pubblicitari per ottenere la giusta ricompensa".