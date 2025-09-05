Inizia con un successo l'avventura di Silvio Baldini alla guida della Nazionale U21. Gli azzurrini vedono qualche nube contro il Montenegro nel corso del primo tempo, visto che Kostic porta avanti gli ospiti con un diagonale vincente. Il 4-3-3 azzurro è dinamico, ma è ancora il Montenegro a rendersi più volte pericoloso. Nella ripresa Lipani pareggia i conti al 52', un rigore di Koleosho al 79' ribalta il punteggio. Primo acuto e primi tre punti nel girone di qualificazione per gli Europei U21.