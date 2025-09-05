Parlando dell'ipotesi di un Nicolò Barella schierato da incursore stasera nel match tra Italia ed Estonia di stasera, Lele Adani ha sottolineato la versatilità del centrocampista dell'Inter: "Barella ha già giocato come trequartista con Spalletti, può far tutto - le parole dell'ex difensore a Rai Sport -. A Cagliari ha cominciato davanti alla difesa, è una mezzala moderna, perfetta. I nostri centrocampisti sono selezionati per il loro eclettismo. Noi abbiamo sempre parlato del centrocampo come punto di forza della squadra, devono solo confermare questa cosa. Al di là del modulo, sarà importante come faremo le due fasi dopo le cose negative viste a giugno".