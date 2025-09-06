Andy Diouf non ha perso tempo. Dopo l'esordio da dimenticare nel pokerissimo dell'Inter contro il Torino, ieri il francese ha messo in luce le sue qualità nel test di Appiano Gentile contro il Padova, vinto 3-1 dai nerazzurri con le reti dell'ex Lens, di Mkhitaryan e Carlos Augusto. Diouf ieri "ha segnato la terza rete sfoggiando il meglio del repertorio - sottolinea La Gazzetta dello Sport -. Ha ricevuto palla a centrocampo, è partito in progressione verso l’area avversaria e ha infilato col mancino sul secondo palo".

Nell'amichevole di ieri Chivu ha voluto provare il 3-4-2-1 con il doppio trequartista, anche per i pochi giocatori a disposizione del romeno. Davanti a Sommer c'erano Bisseck, Acerbi e Palacios, in mediana la coppia Diouf-Mkhitaryan con Darmian e Carlos Augusto sulle fasce. Luis Henrique e Bonny hanno invece supportato Spinaccè, centravanti dell’Under 23. "Buone indicazioni da tutti i giocatori e soprattutto da Diouf, particolarmente dinamico e propositivo", assicura la rosea.