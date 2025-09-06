“Il momento non è semplice, stanco sono stanco e anche un po’ amareggiato ma non ho perso un grammo della motivazione che ho". Le parole, che fanno riferimento alle inchieste dell'urbanistica che lo vedono indagato, sono del sindaco di Milano Giuseppe Sala, intervistato dalla giornalista Serena Bortone durante la festa del Pd milanese.

Tra i temi toccati dal primo cittadino del capoluogo lombardo c'è anche San Siro: "È una croce quasi personale. Non sono andato a prendermelo io, come problema, ma non mi sono girato dall’altra parte. È divisivo e rischia di dominare la campagna elettorale, mentre i problemi della città sono altri. Se non si trova una soluzione, il prossimo sindaco erediterà una brutta gatta da pelare. Io dirò la mia ma deciderà il Consiglio comunale. Io spero di riuscire a gestire tutta la fatica del caso, di arrivare ai Giochi olimpici avendo fatto delle cose giuste e poi credo che post Olimpiadi, spero non prima, si potrà cominciare a parlare di successione e di candidature, quando saremo a un anno dalle elezioni comunali. Non abbiamo una data del voto, ma post Olimpiadi saremo a un annetto".