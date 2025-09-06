"Da quale difensore ha preso più botte?" è una delle domande che La Gazzetta dello Sport rivolge ad Alessandro Matri, ex attaccante protagonista oggi di una lunga intervista tra le pagine della rosea. L'ex attaccante, tra le altre, di Cagliari, Juventus e Milan, elegge senza dubbi un ex Inter: "Samuel. Le sue erano botte mirate nei primi 5’, per non prendere il giallo e farti capire che aria tirava. Anche Chiellini era tosto", ammette il bomber.