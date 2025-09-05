Nell'ultimo video pubblicato sul canale Youtube, il giornalista Fabrizio Romano ha parlato del presente e del futuro di Ademola Lookman. L'attaccante nigeriano è rimasto all'Atalanta ed è stato anche inserito nella lista UEFA da Juric.

Il mercato turco e quello saudita restano ancora aperti, ma al momento non mi risultano trattative. Lookman ora si concentrerà sul mercato e le parti dovranno essere brave a ricucire il rapporto, ma nei prossimi mesi l'attaccante continuerà a esplorare la possibilità di andare via da Bergamo nel 2026.

Smentiti anche i rumors su un possibile interesse dell'Inter per Kim. "L'unica squadra che è stata vicina è stata l'Al Nassr. Il giocatore ha rifiutato perché ha dato priorità all'Europa. Il problema per l'Italia è legata allo stipendio. Per rivederlo in Italia servirà probabilmente un sacrificio da parte sua", le parole di Romano.