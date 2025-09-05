Dopo l'infortunio patito in nazionale lo scorso 12 novembre, Juan Cabal vede finalmente la luce in fondo al tunnel. Come riferisce La Stampa, l'ex Verona sta gradualmente tornando a lavorare al massimo e presto si rivedrà in gruppo.

Il colombiano ha incrementato i carichi fin dal raduno estivo e le prove tattiche di Tudor sembrano indirizzarlo al doppio ruolo di braccetto sinistro ed esterno sinistro come alternativa a Kelly e Cambiaso.