Manuel Akanji festeggia la firma con l'Inter, arrivata a ridosso della fine del mercato, trovando la rete con la maglia della Nazionale svizzera. È toccato infatti al neo difensore nerazzurro aprire le marcature del match contro il Kosovo al St. Jakob di Basilea, con un bel colpo di testa su calcio d'angolo al minuto 21. Pochi minuti dopo, la Svizzera ha trovato il raddoppio con Breel Embolo

Sezione: Focus / Data: Ven 05 settembre 2025 alle 21:15
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
