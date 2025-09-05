Haley Bugeja, attaccante maltese di Inter Women, si è soffermata con Sky Sport per anticipare i temi della gara di domani contro la Fiorentina, valida per la Women’s Cup: "Loro sono cambiate molto, negli ultimi due anni abbiamo incontrato delle difficoltà contro di loro. Ma siamo cariche, vogliamo vincere. Io sono pronta, sarà una bella sfida. Non vedo l'ora di giocare".