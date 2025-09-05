Lautaro Martinez e Denzel Dumfries protagonisti con Argentina e Olanda. I due giocatori dell'Inter, candidati al Pallone d'Oro, si confermano al top a livello internazionale. Oggi in campo gli azzurri, Sucic e Thuram. Test ad Appiano in mattinata per l'Inter di Chivu.

Sezione: Web Tv / Data: Ven 05 settembre 2025 alle 12:00
Autore: Raffaele Caruso
