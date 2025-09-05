Una serie di dribbling ubriacanti e un preciso diagonale. Così Diouf ha trovato la sua prima rete con l'Inter nell'amichevole disputata questa mattina a porte chiuse ad Appiano contro il Padova. Tre a uno il risultato finale per la squadra di Chivu.

"Al 15° Diouf porta a spasso al difesa con una serie di dribbling, si sposta sulla sinistra e batte Mouquet con un preciso diagonale sul palo lontano per il 3-0", si legge sul sito ufficiale del Padova.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data: Ven 05 settembre 2025 alle 17:05
Autore: Raffaele Caruso
