Cristian Chivu, inevitabilmente, si ritrova con il dubbio Lautaro Martinez in vista del big match con la Juventus. L'appuntamento è per sabato 13 alle 18, con l'argentino che farà ritorno in Italia solo nel pomeriggio del giovedì precedente, dopo la sfida tra la sua Argentina e l'Ecuador (si giocherà all'una della notte italiana di mercoledì).

"Tra stanchezza e fuso - precisa oggi il Corriere dello Sport -, sembra difficile che possa sostenere con i compagni l’ultimo allenamento prima della partenza. Più probabile che svolga una seduta differenziata. Scontata la sua convocazione, è da capire quindi se Chivu, allo Stadium, lo farà comunque partire dall’inizio o se preferirà gestirlo. Ovvio che Lautaro farà di tutto per convincere il tecnico rumeno".