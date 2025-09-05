Manca sempre meno all’inizio della Champions League 2025/26. I tifosi nerazzurri potranno seguire da vicino la squadra nelle trasferte della League Phase, a partire da Ajax-Inter: il primo match di questo viaggio europeo è in programma ad Amsterdam mercoledì 17 settembre alle 21:00.

Mercoledì 10 settembre alle 12:00 si aprirà la vendita dei biglietti per il settore ospiti del match della Johan Cruijff Arena, esclusivamente online su https://trasferte.inter.it/

L'acquisto dei biglietti per le trasferte della League Phase della UEFA Champions League è riservato agli iscritti a INTERISTA, il programma di loyalty del Club. Le fasi di vendita saranno valide per tutte e quattro le trasferte della League Phase.

Fase 1: abbonati Tutti gli abbonati alla stagione 2025-26 potranno acquistare un biglietto, intestato a se stessi È obbligatorio essere iscritti a INTERISTA e aver associato la propria Tessera Siamo Noi (sulla quale è caricato l'abbonamento) al proprio profilo su inter.it

Fase 2: soci Inter Club Tutti i soci Inter Club attivi potranno acquistare un biglietto, intestato a se stessi È obbligatorio essere iscritti a INTERISTA e aver associato la propria Tessera Inter Club al proprio profilo su inter.it

Fase 3: salvo disponibilità residue Tutti gli iscritti a INTERISTA potranno acquistare un biglietto, intestato a se stessi.