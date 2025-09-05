Tra le pagine dell'edizione milanese del Corriere della Sera spicca anche l'intervista ad Alessandro Capelli, segretario metropolitana del Pd e uno degli interlocutori principali del sindaco di Milano Beppe Sala sui dossier aperti a Palazzo Marino, come il nodo San Siro e la scelta del nuovo assessore.

"Cosa è cambiato rispetto a luglio, quando sembrava che all’affaire San Siro fosse appesa la giunta Sala?", gli viene chiesto dal quotidiano generalista. "Credo - replica Capelli - che aver preso dei mesi di tempo abbia aiutato a rasserenare la discussione, permettendoci ora di concentrarci sul progetto in sé e non sul contorno".