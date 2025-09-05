Si terrà giovedì 11 settembre a Tirana si riunirà il Comitato Esecutivo della UEFA che avrà come uno dei punti all’ordine del giorno l’assegnazione delle sedi di diverse competizioni continentali, fra cui la finale di Champions League 2027, che in un primo momento doveva essere assegnata a San Siro, decisione poi revocata per via della questione della vendita dell'impianto ad Inter e Milan, e che sembra ora destinata a Madrid, nello specifico al Metropolitano casa dell'Atletico Madrid.

Durante il Comitato Esecutivo della prossima settimana saranno discussi nel dettagli questi ordini del giorno:

Assegnazione delle sedi:

• Finale di UEFA Champions League 2027

• Finale di UEFA Women’s Champions League 2027

• Finali di UEFA Futsal Champions League 2026

• UEFA Futsal Under-19 EURO 2027

• UEFA Women’s Futsal EURO 2027

Finali di UEFA Women’s Nations League 2025 – premi bonus

Regolamento del Campionato Europeo di Futsal Femminile UEFA

Regolamento della Competizione Europea di Qualificazione UEFA per la Coppa del Mondo FIFA Futsal 2028