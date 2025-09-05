Dopo aver messo la firma sul gol della staffa nel match di questa sera tra Italia ed Estonia, Alessandro Bastoni arriva in postazione Sky Sport raccontando le sue sensazioni per il successo: "I cinque gol vengono dalla voglia e dalla fame che ci ha dato il mister, al di là dell'aspetto tecnico. Siamo sempre stati questi, c'è da poco da inventarsi in Nazionale: la qualità dobbiamo tirarla fuori noi prendendoci le responsabilità percjhé in campo andiamo noi. È stato un buon test al di là del valore dell'avversario, siamo stati sempre determinati e concentrati, pronti sulle preventive. C'era voglia di fare gol, siamo felici".

Che tasti ha toccato Gattuso, cosa vi ha detto?

"Non l'ho avuto da compagno ma penso fosse così, ci dà grinta, carica e anche un bel po' di 'ceffoni' che servono a darci una svegliata, ne avevamo bisogno nell'ultimo periodo".

Vi siete svegliati definitivamente?

"Sicuramente è presto, anche con altri allenatori ci sono state partite dove sembrava ci fossimo svegliati ma poi sono sorti diversi problemi. Mettiamo a disposizione la nostra voglia e qualità, speriamo di andare avanti così".

Ti piace la difesa a quattro?

"Sì, anche perché in costruzione siamo a tre. Poi è tanto anche il riferimento, ci fa prendere le nostre responsabilità; quando un uomo parte devi tenerlo. È ancora presto per dare risposte ma sono segnali che prendiamo volentieri".