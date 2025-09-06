Esordio col turbo per Gennaro Gattuso sulla panchina della Nazionale. A Bergamo va in scena un autentico show degli azzurri che strapazzano l'Estonia con un netto 5-0 frutto delle reti di Moise Kean, Mateo Retegui (doppietta), Giacomo Raspadori e Alessandro Bastoni: il difensore dell'Inter è uno dei migliori e strappa un 7 nella pagella de La Gazzetta dello Sport. Stesso voto per gli altri due nerazzurri Federico Dimarco e Nicolò Barella, mentre il debuttante Francesco Pio Esposito resta sv.
Sezione: Focus / Data: Sab 06 settembre 2025 alle 08:29
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
Altre notizie - Focus
Pagelle GdS - L'Italia schiaccia l'Estonia, brillano tre interisti: Bastoni, Dimarco e Barella strappano il 7
Bastoni a Sky: "Gattuso ha dato la carica e anche dei bei 'ceffoni', ci servivano. La difesa a quattro mi piace"
Italia, pokerissimo all'Estonia: in campo quattro nerazzurri (Bastoni in gol), nel finale l'esordio di Pio Esposito
Akanji brinda alla firma con l'Inter segnando con la Svizzera: sua la prima rete del match col Kosovo
Champions League, i biglietti per Ajax-Inter in vendita dal 10 settembre per gli abbonati: tutte le info
Livakovic: "Sucic ha potenziale enorme, può diventare un giocatore importante per l'Inter e per la Croazia"
Altre notizie
Sabato 06 set
- 09:12 Pagelle CdS - Bastoni non delude e segna, Barella corre ovunque ma lo schema non gli calza a pennello
- 08:58 Tardelli: "Ecco perché mi fido di Chivu, ma serve pazienza e equilibrio. Thuram sempre più decisivo, Sucic novità interessante"
- 08:44 CdS - Inter, buoni segnali nel test col Padova. Chivu concede un po' di riposo: fissata la ripresa
- 08:29 Pagelle GdS - L'Italia schiaccia l'Estonia, brillano tre interisti: Bastoni, Dimarco e Barella strappano il 7
- 08:15 GdS - Lautaro, un solo allenamento prima di Juventus-Inter: il piano di Chivu per la gestione del Toro
- 00:30 Primi minuti per Pio Esposito in nazionale, l'Inter: "Complimenti per l'esordio in maglia azzurra"
- 00:00 Motivazioni. Una parola, più interpretazioni
Venerdì 05 set
- 23:51 Gattuso sorride sulle parole di Bastoni: "Non ho dato ceffoni a nessuno... Ecco l'Italia che voglio"
- 23:38 Vacanze siciliane per Ronaldo: il Fenomeno fa tappa a Savoca. E c'è chi gli chiede di comprare il Messina
- 23:23 Dumfries diventa il terzo difensore con più gol della storia dell'Olanda: Denzel mette nel mirino il primato storico
- 23:09 Marino: "Lotta Scudetto per le solite note. Il Napoli avrà una sfida principale"
- 22:54 Bastoni alla RAI: "Bergamo è una seconda casa. Gattuso ci trasmette un'energia contagiosa"
- 22:52 Bastoni a Sky: "Gattuso ha dato la carica e anche dei bei 'ceffoni', ci servivano. La difesa a quattro mi piace"
- 22:44 Gattuso: "Vogliamo far tornare l'entusiasmo agli italiani, complimenti ai ragazzi per la prestazione"
- 22:41 InterNazionali - Vincono Croazia, Francia e Svizzera: Akanji e Sucic in campo 90', Thuram in panchina
- 22:38 Italia, pokerissimo all'Estonia: in campo quattro nerazzurri (Bastoni in gol), nel finale l'esordio di Pio Esposito
- 22:33 Fiorentina Women, Pablo Pinones Arce: "Inter più preparata, ma dobbiamo pensare a noi"
- 22:19 Perinetti: "Gli intermediari hanno finito per complicare i rapporti tra le società. Penso a Inter e Atalanta"
- 22:04 Finale Champions League 2027 al Metropolitano di Madrid, l'ufficialità nell'Esecutivo UEFA di giovedì
- 21:50 fcinRetroscena Pavard: al Marsiglia grazie a... Rabiot. Per Benjamin una situazione win win, ecco perché
- 21:37 Ajax, Sutalo: "Champions League, mi aspetto la qualificazione. Abbiamo molte belle partite"
- 21:24 Serie A Women's Cup, domani debutto interno per l'Inter con la Fiorentina: le convocate di Piovani
- 21:15 Akanji brinda alla firma con l'Inter segnando con la Svizzera: sua la prima rete del match col Kosovo
- 21:09 Torino, Ngonge stupito da Asllani: "Si vede subito che è un giocatore di qualità"
- 20:55 Champions League, i biglietti per Ajax-Inter in vendita dal 10 settembre per gli abbonati: tutte le info
- 20:40 Gravenberch: "Dumfries Pallone d'Oro? Ha fatto una grande stagione, ha buone chance"
- 20:26 Italia U21, inizia bene l'avventura di Baldini: Lipani e Koleosho rimontano il Montenegro
- 20:12 Torino, Baroni ancora amareggiato: "Contro l'Inter, senza ferocia fai delle figuracce"
- 19:58 Bugeja: "La Fiorentina ci ha messo in difficoltà negli ultimi due anni. Ma siamo cariche, vogliamo vincere"
- 19:43 InterNazionali - Sucic e Akanji in campo dal 1' con Croazia e Svizzera. Panchina per Thuram
- 19:29 Italia-Estonia, ufficiale l'11 di Gattuso: tre i giocatori dell'Inter titolari per il suo debutto da CT
- 19:14 Dumfries candidato al Pallone d'Oro: "Segretamente me lo aspettavo". Poi il siparietto con Van Dijk
- 19:00 Rivivi la diretta! INTER-PADOVA 3-1, tutto sull'AMICHEVOLE ad APPIANO: SUPER GOL di DIOUF! Il pre di ITALIA-ESTONIA
- 18:47 Ajax, il DT Kroes: "Non vediamo l'ora che arrivi la Champions. Debutto con l'Inter, non una qualunque"
- 18:34 D'Angelo: "Pio Esposito ha in sé la qualità più importante. Negli ultimi mesi abbiamo avuto scontri perché..."
- 18:20 videoBuon test ad Appiano per l'Inter e per Diouf: vittoria per 3-1 sul Padova. Gli highlights dell'amichevole
- 18:05 Romano: "Lookman? Continuerà ad esplorare strade per andare via dall'Atalanta. Su Kim e l'Inter..."
- 17:50 Lautaro ricorda il 5-0 di Monaco: "La parola giusta è impotenza. Per giorni non volevo parlare con nessuno"
- 17:38 videoInter-Padova 3-1, bolide di destro da fuori area: il gol a sorpresa di Carlos Augusto
- 17:35 Quello che filtra dal Galatasaray: "Calhanoglu verrà sicuramente qui". Poi la verità sul suo mancato arrivo
- 17:20 videoInter-Padova 3-1, Mkhitaryan non si ferma mai: ecco il gol che sblocca la partita
- 17:05 videoProgressione, dribbling e palla all'angolino: ecco il primo gol di Diouf con l'Inter
- 16:50 FOTO - Inter-Padova, tuffo nel passato per Darmian: "Ieri e oggi, come passa il tempo"
- 16:35 Serie A Women, il 4 ottobre si alza il sipario sul campionato: l'Inter 'apre' in casa contro la Ternana
- 16:20 Van Hooijdonk analizza il gol di Dumfries: "Ha valutato bene l'uscita a vuoto del portiere"
- 16:05 Livakovic: "Sucic ha potenziale enorme, può diventare un giocatore importante per l'Inter e per la Croazia"
- 15:50 Van der Vaart e il gol 'alla Dumfries': "Incredibile, quando entra in area la palla finisce sempre dove c'è lui"
- 15:35 Appiano, Chivu ha concesso 3 giorni di riposo al gruppo: da martedì entra nel vivo la preparazione del derby d'Italia
- 15:21 Calcio e Finanza - Inter, Beppe Marotta nuovo azionista: come cambia la catena di controllo
- 15:07 Dalla Roma alla Fiorentina, passando per l'Inter. Dzeko spiega: "Ecco cosa rende speciale la Serie A"
- 14:51 Sky - Nazionale, Gattuso punta su tre interisti nel match d'esordio come ct: la probabile formazione
- 14:37 Zanetti: "L'Inter per me è una promessa da mantenere. L'azione che mi rappresenta? La cavalcata nel derby che vedo spesso sui social"
- 14:23 Capelli (Pd): "San Siro? Credo che aver preso dei mesi di tempo abbia aiutato a rasserenare la discussione"
- 14:09 Qui Juventus - Tudor sorride: presto riavrà anche Cabal
- 13:54 Torino, Baroni fiducioso su Asllani: "Ha grande qualità in mezzo, darà i tempi alla squadra"
- 13:40 L'Inter vince 3-1 nel test contro il Padova: Mkhitaryan e Carlos Augusto aprono il match, in rete anche Diouf
- 13:26 Sacchi: "Gattuso l'uomo giusto, ma i tanti stranieri in Serie A tolgono posto agli italiani"
- 13:11 Nazionale, Barella incursore contro l'Estonia? Adani: "E' una mezzala moderna, può far tutto"
- 12:57 Retroscena su Bonny: tentativo Napoli prima dell'arrivo all'Inter. Frattesi, ecco cosa aveva proposto il Newcastle
- 12:43 Inter Women, Piovani: "Inizio importante, cerchiamo di alzare l'asticella. La Fiorentina è aggressiva"
- 12:29 Nazionale, Barella: "Gattuso ci ha aiutato a ritrovarci. Modulo? Parliamo di atteggiamento"
- 12:14 Calhanoglu: "Record di presenze con la Turchia? Un sogno, ma la cosa più importante è avere una stagione senza infortuni"
- 12:00 LAUTARO e DUMFRIES, un gol INTERNAZIONALE che vale DOPPIO. Oggi TEST contro il PADOVA ad APPIANO
- 11:49 Zielinski tocca quota 100 presenze con la Polonia: "Non si può descrivere a parole". Calhanoglu: "Qualità"
- 11:35 Paesi Bassi, Dumfries ancora in gol. Koeman: "Fantastico nel gioco aereo, è una sua qualità. Arriva sempre sul secondo palo"
- 11:21 Galante: "Che anni quelli all'Inter! Simoni unico, Ronie il più forte. Una sera..."
- 11:07 TS - Vlahovic, suggestione Inter a parametro zero: Marotta lo stima, per giugno 2026 può diventare un'opzione
- 10:53 Lautaro nella storia dell'Argentina: il Toro supera Maradona, è il quinto marcatore di sempre dell'Albiceleste
- 10:38 TS - Inter, Akanji aumenta le alternative tattiche: adesso Chivu può pensare anche alla difesa a quattro
- 10:24 UFFICIALE - L'Inter e Locauto festeggiano i 10 anni di collaborazione: rinnovo della partnership per la stagione 2025/26