Esordio col turbo per Gennaro Gattuso sulla panchina della Nazionale. A Bergamo va in scena un autentico show degli azzurri che strapazzano l'Estonia con un netto 5-0 frutto delle reti di Moise Kean, Mateo Retegui (doppietta), Giacomo Raspadori e Alessandro Bastoni: il difensore dell'Inter è uno dei migliori e strappa un 7 nella pagella de La Gazzetta dello Sport. Stesso voto per gli altri due nerazzurri Federico Dimarco e Nicolò Barella, mentre il debuttante Francesco Pio Esposito resta sv.