Denzel Dumfries è l'uomo del momento nei Paesi Bassi. Non solo per la bella rete segnata ieri nel match di Rotterdam contro la Polonia, purtroppo non sufficiente per garantire la vittoria alla squadra di Ronald Koeman, ma anche per la sua nomination per il Pallone d'Oro. Un premio alla stagione d'eccellenza disputata dal terzino dell'Inter commentato così nella zona mista del De Kuip: "Sì, è stato davvero speciale. Segretamente, me lo aspettavo. Ma è fantastico essere tra i 30 migliori calciatori. Un grande onore. Poi guardi indietro e pensi da dove sei partito. È emozionante poter vivere questa esperienza. E ti motiva anche ad andare avanti. Non pensavo proprio che sarei stato in lizza per il Pallone d'Oro", ride.

Poi, Dumfries si lascia andare ad un siparietto con Virgil van Dijk a proposito del dress code necessario per presentarsi al gala di premiazione: "Cosa devi indossare? Vivi a Milano, quindi ci sono parecchi bei vestiti lì", afferma il difensore del Liverpool, con Dumfries che annuisce per poi chiudere il tutto tra le risate.