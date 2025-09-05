Nello studio di NOS si commenta anche l'azione da corner grazie alla quale i Paesi Bassi hanno sbloccato il risultato nel match poi pareggiato con la Polonia. In particolare, Pierre van Hooijdonk si concentra sulla giocata di Denzel Dumfries, capace di sfruttare al meglio le sue doti di inserimento convertendo a rete il cross dalla bandierina di Memphis Depay: "Ha valutato correttamente che il portiere avrebbe mancato la palla, poi lo ha anticipato in modo fantastico".