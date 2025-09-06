Sufficienze piene (e non potrebbe essere altrimenti) nei voti scelti oggi dal Corriere dello Sport per gli azzurri che ieri hanno schiacciato l'Estonia a Bergamo. Tra gli interisti scesi in campo il migliore è Alessandro Bastoni, autore della rete del definitivo 5-0: "Deve fronteggiare Sappinen e impostare, chiudere quando s’inceppa qualcosa l’ha dietro: è il primo riferimento, non delude e segna", scrive il quotidiano.

Voto 6,5, invece, per Federico Dimarco ("Un suo errore innesca il primo pericolo estone, a firma Käit. Poi però prende le misure, l’intesa a sinistra c’è, ci prova due volte, in una è bravo Hien. Suo il cross del gol) e Nicolò Barella ("Corre ovunque, a destra e a sinistra, si propone e arretra. Lo schema a due di centrocampo non gli calza a pennello, il suo contributo però non manca"). Nessun giudizio per Francesco Pio Esposito, entrato nel finale per festeggiare l'esordio in Nazionale.