Riparte da Bari Riccardo Burgio, terzino di scuola Inter arrivato al club biancorosso dopo un'ultima stagione vissuta tra Turris e Potenza. A margine di un incontro coi tifosi del Bari avvenuto presso l'Official Store Stadium, Burgio ha rilasciato un'intervista ai cronisti presenti nella quale ricorda anche gli anni vissuti nelle giovanili nerazzurre: "Mi porto dietro tanto da quella esperienza, sono cresciuto con loro. Mi hanno formato come uomo e come calciatore".

Burgio motiva poi la sua scelta di approdare alla corte di Fabio Caserta: "È un punto di partenza per la mia carriera, una piazza storica con tanti stimoli, spero di fare bene. Alla chiamata dei direttori ho accettato subito, non ci ho neppure pensato perché è una grande occasione. Bari sarà una bella sfida e sono pronto ad affrontarla".