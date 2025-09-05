Ronaldo il Fenomeno si è concesso qualche giorno di vacanza in Sicilia. L'ex stella dell'Inter nelle scorse ore ha avuto modo di visitare il borgo di Savoca, per visitare lo storico Bar Vitelli, reso immortale dal film 'Il Padrino'. Subito è arrivata a turisti e residenti la voce della presenza di Ronie e nel giro di poco tempo in tanti hanno fatto a gara per un selfie o un autografo, tutti cordialmente accontentati dal brasiliano. E c'è stato anche chi gli ha lanciato un appello accorato: “Fratello, comprati il Messina!”, chiedendo l'aiuto di Ronaldo per il club peloritano alle prese con una situazione societaria decisamente drammatica.

"Ti amo Italia" è la frase che il campione di Inter e Real Madrid ha scritto in cima al post pubblicato su Instagram per immortalare questi momenti di serenità sull'isola.