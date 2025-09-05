Alessandro Bastoni ha parlato ai microfoni della RAI dopo il successo azzurro contro l'Estonia: "Ci voleva la vittoria, così come una risposta importane. Siamo felici perché abbiamo lavorato tanto in questi giorni sul piano fisico e morale. Il mister ci ha dato sempre un'energia incredibile e contagiosa. Siamo in nazionale, dobbiamo dare tutto per questa maglia, abbiamo una grande responsabilità. E' stato bello segnare qui, Bergamo è una seconda casa. Ringrazio Bergamo, è sempre bello tornare a casa. Israele? Sappiamo cosa succede nel mond in questo momento, dobbiamo stare concentrati sulla partita, ne conosciamo l'importanza".