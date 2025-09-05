La nuova Serie A Femminile 2025/26 verrà inaugurata dall'Inter Women di Gianpiero Piovani che sabato 4 ottobre, alle 12.30, sfiderà la Ternana per il match valido per la prima giornata 

Anche in questa stagione, la Serie A Women godrà di una copertura televisiva completa: Rai trasmetterà una gara a weekend, mentre su DAZN sarà possibile seguire tutti i match del campionato. Ampio spazio anche sul sito figc.it e sui nuovi canali social ufficiali della Serie A Femminile.

Sezione: Inter Femminile / Data: Ven 05 settembre 2025 alle 16:35
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
