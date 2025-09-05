La nuova Serie A Femminile 2025/26 verrà inaugurata dall'Inter Women di Gianpiero Piovani che sabato 4 ottobre, alle 12.30, sfiderà la Ternana per il match valido per la prima giornata
Anche in questa stagione, la Serie A Women godrà di una copertura televisiva completa: Rai trasmetterà una gara a weekend, mentre su DAZN sarà possibile seguire tutti i match del campionato. Ampio spazio anche sul sito figc.it e sui nuovi canali social ufficiali della Serie A Femminile.
Sezione: Inter Femminile / Data: Ven 05 settembre 2025 alle 16:35
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Altre notizie - Inter Femminile
Serie A Women, il 4 ottobre si alza il sipario sul campionato: l'Inter 'apre' in casa contro la Ternana
Inter Women, Piovani: "Inizio importante, cerchiamo di alzare l'asticella. La Fiorentina è aggressiva"
Altre notizie
Venerdì 05 set
- 17:05 Serie di dribbling e preciso diagonale: ecco come Diouf ha trovato il suo primo gol con l'Inter in amichevole
- 16:50 FOTO - Inter-Padova, tuffo nel passato per Darmian: "Ieri e oggi, come passa il tempo"
- 16:35 Serie A Women, il 4 ottobre si alza il sipario sul campionato: l'Inter 'apre' in casa contro la Ternana
- 16:20 Van Hooijdonk analizza il gol di Dumfries: "Ha valutato bene l'uscita a vuoto del portiere"
- 16:05 Livakovic: "Sucic ha potenziale enorme, può diventare un giocatore importante per l'Inter e per la Croazia"
- 15:50 Van der Vaart e il gol 'alla Dumfries': "Incredibile, quando entra in area la palla finisce sempre dove c'è lui"
- 15:35 Appiano, Chivu ha concesso 3 giorni di riposo al gruppo: da martedì entra nel vivo la preparazione del derby d'Italia
- 15:21 Calcio e Finanza - Inter, Beppe Marotta nuovo azionista: come cambia la catena di controllo
- 15:07 Dalla Roma alla Fiorentina, passando per l'Inter. Dzeko spiega: "Ecco cosa rende speciale la Serie A"
- 14:51 Sky - Nazionale, Gattuso punta su tre interisti nel match d'esordio come ct: la probabile formazione
- 14:37 Zanetti: "L'Inter per me è una promessa da mantenere. L'azione che mi rappresenta? La cavalcata nel derby che vedo spesso sui social"
- 14:23 Capelli (Pd): "San Siro? Credo che aver preso dei mesi di tempo abbia aiutato a rasserenare la discussione"
- 14:09 Qui Juventus - Tudor sorride: presto riavrà anche Cabal
- 13:54 Torino, Baroni fiducioso su Asllani: "Ha grande qualità in mezzo, darà i tempi alla squadra"
- 13:40 L'Inter vince 3-1 nel test contro il Padova: Mkhitaryan e Carlos Augusto aprono il match, in rete anche Diouf
- 13:26 Sacchi: "Gattuso l'uomo giusto, ma i tanti stranieri in Serie A tolgono posto agli italiani"
- 13:11 Nazionale, Barella incursore contro l'Estonia? Adani: "E' una mezzala moderna, può far tutto"
- 12:57 Retroscena su Bonny: tentativo Napoli prima dell'arrivo all'Inter. Frattesi, ecco cosa aveva proposto il Newcastle
- 12:43 Inter Women, Piovani: "Inizio importante, cerchiamo di alzare l'asticella. La Fiorentina è aggressiva"
- 12:29 Nazionale, Barella: "Gattuso ci ha aiutato a ritrovarci. Modulo? Parliamo di atteggiamento"
- 12:14 Calhanoglu: "Record di presenze con la Turchia? Un sogno, ma la cosa più importante è avere una stagione senza infortuni"
- 12:00 LAUTARO e DUMFRIES, un gol INTERNAZIONALE che vale DOPPIO. Oggi TEST contro il PADOVA ad APPIANO
- 11:49 Zielinski tocca quota 100 presenze con la Polonia: "Non si può descrivere a parole". Calhanoglu: "Qualità"
- 11:35 Paesi Bassi, Dumfries ancora in gol. Koeman: "Fantastico nel gioco aereo, è una sua qualità. Arriva sempre sul secondo palo"
- 11:21 Galante: "Che anni quelli all'Inter! Simoni unico, Ronie il più forte. Una sera..."
- 11:07 TS - Vlahovic, suggestione Inter a parametro zero: Marotta lo stima, per giugno 2026 può diventare un'opzione
- 10:53 Lautaro nella storia dell'Argentina: il Toro supera Maradona, è il quinto marcatore di sempre dell'Albiceleste
- 10:38 TS - Inter, Akanji aumenta le alternative tattiche: adesso Chivu può pensare anche alla difesa a quattro
- 10:24 UFFICIALE - L'Inter e Locauto festeggiano i 10 anni di collaborazione: rinnovo della partnership per la stagione 2025/26
- 10:10 TS - Inter, oggi il test contro il Padova: Chivu con 12 giocatori e tanti giovani dell'U23
- 09:55 Galante: "Io direttore sportivo? Sono ambassador dell'Inter. Ho conosciuto Asllani, per esplodere deve giocare"
- 09:41 Lautaro omaggia Messi dopo il gol al Venezuela: "Serata emozionante e da ricordare per quello che Leo significa"
- 09:27 Materazzi crede in Gattuso: "Trascinerai i ragazzi come facevi con noi"
- 09:13 InterNazionali - Italia-Estonia: tre nerazzurri titolari per l'esordio di Gattuso
- 08:59 GdS - Aggressività, pressing e verticalità: il piano di Chivu per una nuova Inter
- 08:45 CdS - L'Inter si aggrappa ad Acerbi: anche nella gestione Chivu resta un leader totale. Per i saluti e altre riflessioni ci sarà tempo...
- 08:30 GdS - Stamane match ad Appiano: Chivu testa Diouf e gli altri contro il Padova
- 08:15 CdS - Chivu vuole un'Inter più verticale: ecco perché è stato preso Diouf. L'obiettivo dell'ex Lens è...
- 08:00 InterNazionali - L'Argentina non fa sconti: 3-0 al Venezuela con la firma di Lautaro
- 00:43 InterNazionali - Argentina-Venezuela, Lautaro dalla panchina: le scelte di Scaloni
- 00:00 "Io l'avevo detto" e i probabili alti e bassi
Giovedì 04 set
- 23:50 Dumfries: "Prendere gol alla fine lascia un retrogusto amaro. Ma andiamo avanti senza abbassare la testa"
- 23:38 Ancora Barella: "Gattuso ha insistito sull'aspetto mentale. Eravamo in difficoltà, ma vogliamo il Mondiale"
- 23:22 Italia U21, Baldini: "Questi giovani sono la parte migliore del nostro calcio. Per me sono tutti titolari"
- 23:08 Lautaro: "Falcao mi ha ispirato, Sergio Ramos è il difensore più forte". Poi scherza sul Pallone d'Oro 2025
- 22:54 InterNazionali - Dumfries lascia il segno anche con l'Olanda: l'interista in gol nell'1-1 con la Polonia
- 22:39 A. Paganin: "Frattesi all'Inter ha una sfortuna. Lautaro torna tardi per la sfida con la Juve? Forse ha parlato con il ct"
- 22:24 Mbappé: "Il problema non è che giochiamo troppo. Ma la mancanza di recupero"
- 22:09 Avellino, Fontanarosa si presenta: "All'Inter sono cresciuto molto, avere vicino uno come Bastoni mi ha aiutato"
- 21:55 Brasile, Ancelotti chiarisce: "Neymar fuori per scelta tecnica, non per infortuni"
- 21:40 AIA, Zappi: "Soddisfatto delle prime due giornate. Var a chiamata in Serie A? All’orizzonte non c’è nulla"
- 21:25 La Turchia vince, Calhanoglu carica e fissa l'obiettivo: "Vogliamo arrivare al Mondiale"
- 21:11 Gattuso in conferenza: "Formazione? Vedremo, i numeri non sono importanti"
- 20:58 Barella in conferenza: "Nelle ultime partite con l'Italia dovevo fare meglio. Voglio giocare il Mondiale"
- 20:42 Maradona jr: "Con Lukaku il Napoli ha forse l'attacco più forte, ma la ThuLa è una coppia importante"
- 20:28 Gattuso: "La squadra si è messa a disposizione, dobbiamo tirare fuori l'orgoglio"
- 20:15 InterNazionali - La Turchia di Calhanoglu batte 3-2 la Georgia. Finale concitato e giallo per il nerazzurro
- 20:00 Barella: "Gattuso ha riportato all'Italia tranquillità e fiducia. La parola più importante è ritrovarsi"
- 19:45 Olanda-Polonia in salsa nerazzurra: Dumfries sfida Zielinski. Solo panchina per De Vrij
- 19:30 Giannichedda: "Frattesi 'alla Perotta', se Chivu cambia modulo. Col 3-5-2 resta un ottimo dodicesimo uomo"
- 19:15 CF - La classifica degli stipendi della Serie A 2025/26: Inter al primo posto, seguono Juventus e Napoli. Poi Roma e Milan
- 19:00 Rivivi la diretta! In campo le NAZIONALI, CHIVU pensa già alla JUVE: AKANJI titolare? JOLLY FRATTESI: tocca a lui!
- 18:39 TyC Sports - Argentina-Venezuela, Lautaro verso la panchina: il tridente scelto da Scaloni
- 18:24 Deschamps sui fratelli Thuram: "Se sono qui, hanno un ruolo da svolgere". Poi li 'avvisa' su Juventus-Inter
- 18:09 Inter, il 30 settembre l'esordio casalingo in Champions League contro lo Slavia Praga: da oggi biglietti in vendita
- 17:54 Italia-Estonia, dall’audiodescrizione per non vedenti alla Quiet Room: a Bergamo scende in campo la sostenibilità
- 17:39 Gravina e la FIGC piangono la scomparsa di Giorgio Armani: "Grave perdita per l'Italia"
- 17:24 Il cordoglio dell'Inter per la scomparsa di Giorgio Armani: "Grande dolore, il club si stringe attorno ai suoi cari"
- 17:10 Cagliari, Angelozzi su Sebastiano Esposito: "Lo volevano tutti, ha scelto di venire qui guadagnando meno"
- 16:56 Addio a Giorgio Armani, il pensiero di Steven Zhang: "Riposa in pace, icona"