Ha giocato i sei minuti finali più il recupero. Francesco Pio Esposito ha fatto il suo esordio in nazionale nella serata del rotondo acuto contro l'Estonia. Il classe 2005 è anche andato vicino al gol, ricordando il destro a botta sicura murato dalla difesa estone. Una prima, piccola, esperienza che Pio comunque ricorderà: "Complimenti per l'esordio in maglia azzurra", ha scritto l'Inter su X.

Complimenti Pio per l'esordio con la maglia azzurra 🇮🇹@Azzurri pic.twitter.com/jeFOjLFiet — Inter ⭐⭐ (@Inter) September 5, 2025