Torna la Serie A Women’s Cup, la nuova competizione che coinvolge le 12 squadre iscritte alla Serie A femminile 2025/26, suddivise in tre gironi da quattro. L’Inter Women, inserita nel Girone B, dopo la vittoria contro in casa del Genoa alla prima giornata farà il proprio esordio casalingo nella competizione domani, sabato 6 settembre alle ore 18:00, ospitando la Fiorentina all'Arena Civica Gianni Brera.

Queste le convocate del tecnico interista Gianpiero Piovani:

1. CECILÍA RÁN RÚNARSDÓTTIR
3. KATIE BOWEN
4. CAROLINE PLEIDRUP
5. IVANA ANDRÉS
6. IRENE SANTI
7. HALEY BUGEJA
8. KARÓLÍNA LEA VILHJÁLMSDÓTTIR
9. ELISA POLLI
10. LINA MAGULL
12. ALESSIA PIAZZA
13. BEATRICE MERLO
14. CHIARA ROBUSTELLINI
16. MAŠA TOMAŠEVIĆ
18. BENEDETTA GLIONNA
20. MARIE DETRUYER
21. MARTINA TOMASELLI
22. OLIVIA SCHOUGH
24. MARIJA ANA MILINKOVIĆ
27. HENRIETTA CSISZÁR
32. ELENA BELLI
33. ELISA BARTOLI
44. LIDIA CONSOLINI

Sezione: Inter Femminile / Data: Ven 05 settembre 2025 alle 21:24
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
