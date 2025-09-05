Denzel Dumfries ancora protagonista con l'Olanda. Grazie alla rete siglata ieri contro la Polonia, il giocatore dell'Inter ha raggiunto quota 11 reti con la sua nazionale, diventando così il terzo difensore con più marcature nella storia dell’Olanda.

Al primo posto c'è Ronald Koeman con 4 gol, completa il podio Frank de Boer con 13 gol. Dumfries ha tutto il tempo per diventare il difensore più prolifico della storia della sua Nazionale. 

Data: Ven 05 settembre 2025 alle 23:23
Autore: Raffaele Caruso
