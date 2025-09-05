Denzel Dumfries ancora protagonista con l'Olanda. Grazie alla rete siglata ieri contro la Polonia, il giocatore dell'Inter ha raggiunto quota 11 reti con la sua nazionale, diventando così il terzo difensore con più marcature nella storia dell’Olanda.
Al primo posto c'è Ronald Koeman con 4 gol, completa il podio Frank de Boer con 13 gol. Dumfries ha tutto il tempo per diventare il difensore più prolifico della storia della sua Nazionale.
Sezione: Stats / Data: Ven 05 settembre 2025 alle 23:23
Autore: Raffaele Caruso
Autore: Raffaele Caruso
Altre notizie - Stats
Dumfries diventa il terzo difensore con più gol della storia dell'Olanda: Denzel mette nel mirino il primato storico
Inter-Udinese, seconda sfida tra Chivu e Runjaić: nell'unico precedente ebbe la meglio il tecnico tedesco
Inter-Udinese, sono 105 i precedenti in Serie A: filotto nerazzurro di vittorie a San Siro nelle ultime 7
Inter, Thuram è diventato uno dei 4 giocatori con almeno due marcature multiple in Serie A contro il Torino
Chivu, debutto da urlo: è il primo allenatore nella storia dell'Inter a esordire con un successo così roboante
Altre notizie
Venerdì 05 set
- 23:51 Gattuso sorride sulle parole di Bastoni: "Non ho dato ceffoni a nessuno... Ecco l'Italia che voglio"
- 23:38 Vacanze siciliane per Ronaldo: il Fenomeno fa tappa a Savoca. E c'è chi gli chiede di comprare il Messina
- 23:23 Dumfries diventa il terzo difensore con più gol della storia dell'Olanda: Denzel mette nel mirino il primato storico
- 23:09 Marino: "Lotta Scudetto per le solite note. Il Napoli avrà una sfida principale"
- 22:54 Bastoni alla RAI: "Bergamo è una seconda casa. Gattuso ci trasmette un'energia contagiosa"
- 22:52 Bastoni a Sky: "Gattuso ha dato la carica e anche dei bei 'ceffoni', ci servivano. La difesa a quattro mi piace"
- 22:44 Gattuso: "Vogliamo far tornare l'entusiasmo agli italiani, complimenti ai ragazzi per la prestazione"
- 22:41 InterNazionali - Vincono Croazia, Francia e Svizzera: Akanji e Sucic in campo 90', Thuram in panchina
- 22:38 Italia, pokerissimo all'Estonia: in campo quattro nerazzurri (Bastoni in gol), nel finale l'esordio di Pio Esposito
- 22:33 Fiorentina Women, Pablo Pinones Arce: "Inter più preparata, ma dobbiamo pensare a noi"
- 22:19 Perinetti: "Gli intermediari hanno finito per complicare i rapporti tra le società. Penso a Inter e Atalanta"
- 22:04 Finale Champions League 2027 al Metropolitano di Madrid, l'ufficialità nell'Esecutivo UEFA di giovedì
- 21:50 fcinRetroscena Pavard: al Marsiglia grazie a... Rabiot. Per Benjamin una situazione win win, ecco perché
- 21:37 Ajax, Sutalo: "Champions League, mi aspetto la qualificazione. Abbiamo molte belle partite"
- 21:24 Serie A Women's Cup, domani debutto interno per l'Inter con la Fiorentina: le convocate di Piovani
- 21:15 Akanji brinda alla firma con l'Inter segnando con la Svizzera: sua la prima rete del match col Kosovo
- 21:09 Torino, Ngonge stupito da Asllani: "Si vede subito che è un giocatore di qualità"
- 20:55 Champions League, i biglietti per Ajax-Inter in vendita dal 10 settembre per gli abbonati: tutte le info
- 20:40 Gravenberch: "Dumfries Pallone d'Oro? Ha fatto una grande stagione, ha buone chance"
- 20:26 Italia U21, inizia bene l'avventura di Baldini: Lipani e Koleosho rimontano il Montenegro
- 20:12 Torino, Baroni ancora amareggiato: "Contro l'Inter, senza ferocia fai delle figuracce"
- 19:58 Bugeja: "La Fiorentina ci ha messo in difficoltà negli ultimi due anni. Ma siamo cariche, vogliamo vincere"
- 19:43 InterNazionali - Sucic e Akanji in campo dal 1' con Croazia e Svizzera. Panchina per Thuram
- 19:29 Italia-Estonia, ufficiale l'11 di Gattuso: tre i giocatori dell'Inter titolari per il suo debutto da CT
- 19:14 Dumfries candidato al Pallone d'Oro: "Segretamente me lo aspettavo". Poi il siparietto con Van Dijk
- 19:00 Rivivi la diretta! INTER-PADOVA 3-1, tutto sull'AMICHEVOLE ad APPIANO: SUPER GOL di DIOUF! Il pre di ITALIA-ESTONIA
- 18:47 Ajax, il DT Kroes: "Non vediamo l'ora che arrivi la Champions. Debutto con l'Inter, non una qualunque"
- 18:34 D'Angelo: "Pio Esposito ha in sé la qualità più importante. Negli ultimi mesi abbiamo avuto scontri perché..."
- 18:20 videoBuon test ad Appiano per l'Inter e per Diouf: vittoria per 3-1 sul Padova. Gli highlights dell'amichevole
- 18:05 Romano: "Lookman? Continuerà ad esplorare strade per andare via dall'Atalanta. Su Kim e l'Inter..."
- 17:50 Lautaro ricorda il 5-0 di Monaco: "La parola giusta è impotenza. Per giorni non volevo parlare con nessuno"
- 17:38 videoInter-Padova 3-1, bolide di destro da fuori area: il gol a sorpresa di Carlos Augusto
- 17:35 Quello che filtra dal Galatasaray: "Calhanoglu verrà sicuramente qui". Poi la verità sul suo mancato arrivo
- 17:20 videoInter-Padova 3-1, Mkhitaryan non si ferma mai: ecco il gol che sblocca la partita
- 17:05 videoProgressione, dribbling e palla all'angolino: ecco il primo gol di Diouf con l'Inter
- 16:50 FOTO - Inter-Padova, tuffo nel passato per Darmian: "Ieri e oggi, come passa il tempo"
- 16:35 Serie A Women, il 4 ottobre si alza il sipario sul campionato: l'Inter 'apre' in casa contro la Ternana
- 16:20 Van Hooijdonk analizza il gol di Dumfries: "Ha valutato bene l'uscita a vuoto del portiere"
- 16:05 Livakovic: "Sucic ha potenziale enorme, può diventare un giocatore importante per l'Inter e per la Croazia"
- 15:50 Van der Vaart e il gol 'alla Dumfries': "Incredibile, quando entra in area la palla finisce sempre dove c'è lui"
- 15:35 Appiano, Chivu ha concesso 3 giorni di riposo al gruppo: da martedì entra nel vivo la preparazione del derby d'Italia
- 15:21 Calcio e Finanza - Inter, Beppe Marotta nuovo azionista: come cambia la catena di controllo
- 15:07 Dalla Roma alla Fiorentina, passando per l'Inter. Dzeko spiega: "Ecco cosa rende speciale la Serie A"
- 14:51 Sky - Nazionale, Gattuso punta su tre interisti nel match d'esordio come ct: la probabile formazione
- 14:37 Zanetti: "L'Inter per me è una promessa da mantenere. L'azione che mi rappresenta? La cavalcata nel derby che vedo spesso sui social"
- 14:23 Capelli (Pd): "San Siro? Credo che aver preso dei mesi di tempo abbia aiutato a rasserenare la discussione"
- 14:09 Qui Juventus - Tudor sorride: presto riavrà anche Cabal
- 13:54 Torino, Baroni fiducioso su Asllani: "Ha grande qualità in mezzo, darà i tempi alla squadra"
- 13:40 L'Inter vince 3-1 nel test contro il Padova: Mkhitaryan e Carlos Augusto aprono il match, in rete anche Diouf
- 13:26 Sacchi: "Gattuso l'uomo giusto, ma i tanti stranieri in Serie A tolgono posto agli italiani"
- 13:11 Nazionale, Barella incursore contro l'Estonia? Adani: "E' una mezzala moderna, può far tutto"
- 12:57 Retroscena su Bonny: tentativo Napoli prima dell'arrivo all'Inter. Frattesi, ecco cosa aveva proposto il Newcastle
- 12:43 Inter Women, Piovani: "Inizio importante, cerchiamo di alzare l'asticella. La Fiorentina è aggressiva"
- 12:29 Nazionale, Barella: "Gattuso ci ha aiutato a ritrovarci. Modulo? Parliamo di atteggiamento"
- 12:14 Calhanoglu: "Record di presenze con la Turchia? Un sogno, ma la cosa più importante è avere una stagione senza infortuni"
- 12:00 LAUTARO e DUMFRIES, un gol INTERNAZIONALE che vale DOPPIO. Oggi TEST contro il PADOVA ad APPIANO
- 11:49 Zielinski tocca quota 100 presenze con la Polonia: "Non si può descrivere a parole". Calhanoglu: "Qualità"
- 11:35 Paesi Bassi, Dumfries ancora in gol. Koeman: "Fantastico nel gioco aereo, è una sua qualità. Arriva sempre sul secondo palo"
- 11:21 Galante: "Che anni quelli all'Inter! Simoni unico, Ronie il più forte. Una sera..."
- 11:07 TS - Vlahovic, suggestione Inter a parametro zero: Marotta lo stima, per giugno 2026 può diventare un'opzione
- 10:53 Lautaro nella storia dell'Argentina: il Toro supera Maradona, è il quinto marcatore di sempre dell'Albiceleste
- 10:38 TS - Inter, Akanji aumenta le alternative tattiche: adesso Chivu può pensare anche alla difesa a quattro
- 10:24 UFFICIALE - L'Inter e Locauto festeggiano i 10 anni di collaborazione: rinnovo della partnership per la stagione 2025/26
- 10:10 TS - Inter, oggi il test contro il Padova: Chivu con 12 giocatori e tanti giovani dell'U23
- 09:55 Galante: "Io direttore sportivo? Sono ambassador dell'Inter. Ho conosciuto Asllani, per esplodere deve giocare"
- 09:41 Lautaro omaggia Messi dopo il gol al Venezuela: "Serata emozionante e da ricordare per quello che Leo significa"
- 09:27 Materazzi crede in Gattuso: "Trascinerai i ragazzi come facevi con noi"
- 09:13 InterNazionali - Italia-Estonia: tre nerazzurri titolari per l'esordio di Gattuso
- 08:59 GdS - Aggressività, pressing e verticalità: il piano di Chivu per una nuova Inter
- 08:45 CdS - L'Inter si aggrappa ad Acerbi: anche nella gestione Chivu resta un leader totale. Per i saluti e altre riflessioni ci sarà tempo...