La rete di Manuel Akanji ha dato il la alla larga vittoria della Svizzera di Murat Yakin, che ha superato con un rotondo 4-0 il Kosovo. Dopo le reti del neo interista e di Breel Embolo, sono arrivati il gol dell'ex Udinese Sylvan Widmer e il bis dell'attaccante del Rennes sul finire del primo tempo. Intero match in campo per Akanji a Basilea, così come per Petar Sucic nella partita che la Croazia ha vinto di misura a Torshavn contro le Far Oer: decisiva la rete di Andrej Kramaric. Per il centrocampista dell'Inter a referto un palo con una legnata da venti metri.

Solo panchina, invece, per Marcus Thuram a Breslavia, dove la Francia si è imposta per 2-0 sull'Ucraina grazie alle reti firmate da Michael Olise e Kylian Mbappé.