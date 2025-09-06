Con la sosta per le nazionali gli allenatori di A possono anche recuperare i tasselli infortunati. E' questo il caso della Juventus, come evidenzia l'edizione odierna di TuttoSport. A una settimana esatta dalla sfida contro l'Inter, si svuota l'infermeria. Tornano a disposizione Cabal, Miretti e Perin. E' ancora presto per parlare di formazione, ma McKennie si candida per la titolarità in una delle due fasce, così come Joao Mario.