Un golazo da fuori area e di destro per il 2-0 nel test amichevole contro il Padova. Il mancino Carlos Augusto ha sorpreso gli avversari, spostandosi la palla sul piede debole e trovando una grande conclusione dal limite dell'area di rigore.

Sezione: News / Data: Ven 05 settembre 2025 alle 17:38
Autore: Raffaele Caruso
