Saranno tre gli interisti in campo dall'inizio nel match d'esordio di Gennaro Gattuso sulla panchina della Nazionale. Nell'ipotetica formazione azzurra disegnata da Sky Sport per il match di questa sera contro l'Estonia ci sono infatti Alessandro Bastoni, Federico Dimarco e Nicolò Barella: si parla di un possibile 4-2-3-1 che in alcune fasi della partita potrebbe però portare anche ad una difesa a tre (con Di Lorenzo dietro e la coppia Politano-Dimash a tutta fascia come quinti) o ad una sorta di 4-4-2. Panchina iniziale, invece, per Davide Frattesi e Francesco Pio Esposito.

ITALIA (4-2-3-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Dimarco; Tonali, Barella; Politano, Kean, Zaccagni; Retegui