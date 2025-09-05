Nel corso della conferenza stampa successiva al successo contro l'Estonia, Gennaro Gattuso, CT dell'Italia, viene interpellato sulle dichiarazioni di Alessandro Bastoni che ha parlato di metaforici 'ceffoni' dati al gruppo per scuoterlo: "Ceffoni non ne ho dato a nessuno, voglio chiarirlo (ride, ndr). Io voglio una squadra che in questo momento deve pedalare: per diventare campioni non basta solo la qualità, serve anche la componente squadra. Bisogna fare una corsa in più, bisogna dire una parola in più. Credo fortemente in questo, non basta solo avere giocatori di qualità. Dobbiamo avere la voglia di portare il risultato a casa, saper soffrire: su questo eravamo maestri e dobbiamo ritrovare questo spirito".