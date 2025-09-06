Nell'edizione odierna di TuttoSport c'è anche un'intervista all'ex esterno nerazzurro Maicon, che si concentra anzitutto sul derby d'Italia in programma tra una settimana esatta: "Juve-Inter conta già tanto. I bianconeri sono partiti bene e con loro è sempre dura, l'Inter ha rallentato contro l'Udinese e deve dare un segnale forte al campionato. La favorita per il titolo? Dico Napoli, anche se come rosa l'Inter resta la più forte".

Si aspettava Chivu alla guida dell'Inter?

"Quando giocava, Cristian era già una sorta di allenatore in campo.Lui e Cambiasso ci guidavano in partita, dettando i movimenti ed erano sempre molto attenti a ogni aspetto tattico. Ero sicuro che Chivu avrebbe fatto carriera, è molto preparato. Se può reggere la pressione? Certo, è un gentleman, una persona eccezionale, ma sa farsi rispettare".

Le piace Dumfries come suo erede?

"Moltissimo, è veramente forte e ha un po' di mie caratteristiche. Sulla fascia fa la differenza".

Poi torna ancora sul derby d'Italia: "Nel 2010 segnai alla Juve il gol più bello della mia carriera, una rete fondamentale nella corsa per lo Scudetto. Fu un gesto tecnico incredibile, non ebbi neanche il tempo di pensarlo".