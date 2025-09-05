L'amichevole in famiglia andata in scena stamattina alla Pinetina è stata l'occasione per Matteo Darmian di ritrovare il Padova, squadra in cui ha militato nella stagione 2009-2010. "Matteo Darmian, ieri e oggi. Ah, come passa il tempo", il messaggio che si legge sul profilo ufficiale Instagram del club veneto. Con tanto di foto in cui il difensore è ritratto in posa con le maglie di Inter e Padova che portano il suo nome.