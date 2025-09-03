L'ex attaccante del Trapani, Felice Evacuo, interpellato dai colleghi di TMW Radio, ha parlato dell'Under-23 dell'Inter e non solo. Di seguito la sua riflessione: "L’Under-23 è un modo per tenere dentro i ragazzi giovani, dargli il tempo di poter anche sbagliare, ma crescerli in casa, con le proprie strutture e i propri tecnici, migliorandoli di anno in anno per portarli in prima squadra. Sicuramente il livello tecnico di queste squadre è molto alto, perché i giocatori hanno strutture atletiche e tecniche importanti, ma è normale che si scontrino con le difficoltà del mondo dei grandi e di un campionato difficile come la Serie C".

Evacuo entra nello specifico: "Inserire giocatori di esperienza come Prestia, Fiordilino o La Gumina, nel caso dell’Inter, è fondamentale: sono elementi che conoscono bene questo campionato e possono aiutare gli altri ad ambientarsi più velocemente possibile".