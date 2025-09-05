Nonostante una qualificazione già in cassaforte, l'Argentina campione del mondo in carica strapazza anche il Venezuela: 3-0 per la squadra di Scaloni, che inizialmente tiene in panchina Lautaro Martinez.

Ad aprire le danze ci pensa il solito Messi al 39' su assist di Alvarez, poi il Toro entra (al 74' al posto di Alvarez) e segna, chiudendo al 76' il conto con un'incornata su assist dell'ex juventino Nico Gonzalez. Ancora Messi 4 minuti più tardi cristallizza il punteggio sul 3-0 finale.

Definite le sei rappresentanti del Sud America per il Mondiale: oltre all'Argentina, passano Brasile, Uruguay, Ecuador, Colombia e Paraguay. Martedì ultima giornata per sapere se sarà il Venezuela o la Bolivia la squadra che andrà allo spareggio.