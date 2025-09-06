Lega Serie A ha comunicato gli orari delle partite dalla quinta alla nona giornata del campionato Primavera 1. Questi, quindi, i nuovi appuntamenti dell'Inter Under 20 di Benito Carbone:

5a giornata: Atalanta-Inter - Domenica 21 settembre ore 10.45
6a giornata: Inter-Juventus - Venerdì 26 settembre ore 18.30
7a giornata: Lazio-Inter - Sabato 4 ottobre ore 11 (si gioca al centro sportivo La Borghesiana)
8a giornata: Inter-Napoli - Sabato 18 ottobre ore 11
9a giornata: Cremonese-Inter - Sabato 25 ottobre ore 11

