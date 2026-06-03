Arrivano novità sul fronte cessioni. Dopo la stagione vissuta con l'Inter Under 23 e il debutto in prima squadra con tanto di assist in Coppa Italia contro il TorinoIssiaka Kamate è infatti in procinto di trasferirsi nel campionato belga. 

Kamaté va in Belgio: operazione definita

Sulle orme di quanto già avvenuto con Aleksandar Stankovic, sbocciato definitivamente nel Bruges nella stagione appena conclusa, l'Inter ha infatti deciso di cedere il giovane esterno, ma al Westerloo, squadra che veleggia attorno a metà classifica sempre in Belgio. L'operazione, secondo il Corriere dello Sport, dovrebbe chiudersi per un prestito con diritto di riscatto e controriscatto da parte dei nerazzurri, di modo da non perdere totalmente il controllo sul giocatore, classe 2004. 

Sezione: Focus / Data: Mer 03 giugno 2026 alle 08:30
Autore: Antonio Di Chiara
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