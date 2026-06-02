Archivata la delusione per la sconfitta in amichevole contro l'Ucraina, per Piotr Zielinski e altri giocatori della Nazionale polacca è stato un giorno di letizia. Il centrocampista dell'Inter ha guidato infatti la delegazione per salutare i piccoli pazienti del reparto di oncologia pediatrica dell'ospedale di Breslavia, la città dove ieri si è giocata la partita, per portare loro sorrisi, doni e soprattutto un momento di serenità e allegria. L'iniziativa ha trovato il supporto della fondazione Cancer Fighters, che offre aiuto non solo ai malati di cancro, ma anche alle loro famiglie a livello finanziario, psicologico e organizzativo, supportata anche dallo stesso Zielinski.
La visita è stata documentata dai profili social della Nazionale polacca e della stessa fondazione, con un sottofondo musicale significativo come l'inno della Champions. Per salutare chi lotta per vincere la Champions del coraggio e della forza.
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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