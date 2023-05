Carlo Vanzini, la voce della F1 di SkySport, ha parlato a InterTV della sua passione per il nerazzurro e dell'Euroderby in arrivo. "Sarò allo stadio, ho preso i biglietti per la Curva Nord perché anche per chi fa il nostro mestiere è importante stare qualche volta dall'altra parte - ha detto Vanzini -. Voglio vedere un'Inter concentrata, padrona della situazione, quella già vista col Napoli, in Supercoppa, con la Juve in Coppa Italia. Non ho dubbi sulla presenza in campo dei nostri e sono felice che il Milan abbia fatto una bella partita con la Lazio: temevo i grandi favori del pronostico, invece così arriviamo a pari livello alla sfida di mercoledì. Poi bisogna capire la situazione di Leao, ma la concentrazione deve sempre restare altissima".

"Bisogna impostare la partita per comandarla e non aspettare gli eventi. Poi si sa che nei derby gli episodi possono diventare fondamentali - ha sottolineato il giornalista -. L'uomo chiave? Sono innamorato di Barella, uno che dà l'anima e non si può mai discutere. Poi Mkhitaryan mi è sempre piaciuto, ottimi i recuperi di Brozovic, Calhanoglu e Lukaku. Ma non è giusto fare nomi di singoli: ricordo che siamo senza la difesa titolare, ma chi sta giocando sta facendo benissimo. Quando tutto il gruppo ha motivazione ed è consapevole, non teme nessuno".