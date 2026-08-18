In attesa di esordire con la maglia nerazzurra, Djed Spence ha scelto quale numero indosserà in questa sua prima stagione all'Inter. L'inglese, annunciato nei giorni scorsi e già impegnato ad Appiano Gentile per un lavoro personalizzato, avrà sulle spalle il numero 99. A svelarlo è il negozio online dell'Inter, che lo ha inserito nel menu a tendina in cui è possibile scegliere il calciatore nel momento in cui si acquista una maglia nerazzurra.

In passato, avevano optato per questo numero Mehdi Taremi, Andrea Pinamonti e Antonio Cassano. La speranza è che all'ex Tottenham (dove indossava il numero 24) e Genoa (numero 90) porti maggior fortuna rispetto ai suoi predecessori, che all'Inter non ne hanno avuta così tanta.