La revisione del Decreto Dignità sul divieto di pubblicità delle scommesse sportive e il riconoscimento del diritto d'autore nel betting sono stati tra i temi affrontati nel primo incontro istituzionale tra il neo presidente della FIGC, Giovanni Malagò, e il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi.

Il vertice, durato oltre un'ora, è servito a definire le priorità su cui Governo e Federcalcio intendono confrontarsi nei prossimi mesi. Tra queste figurano anche alcune richieste avanzate da tempo dal mondo del calcio per rafforzare la sostenibilità economica del settore. Sul fronte delle scommesse, uno dei principali dossier riguarda la possibile revisione del Decreto Dignità, che dal 2018 vieta la pubblicità del gioco con vincita in denaro. Tra gli argomenti affrontati anche il riconoscimento del diritto d'autore nel betting, tema legato all'utilizzo dei dati sportivi da parte degli operatori di scommesse.



INel corso dell'incontro si è discusso anche di altri interventi ritenuti prioritari per il calcio italiano, tra cui incentivi fiscali per gli investimenti negli stadi e nei settori giovanili, la revisione del Decreto Crescita e il rafforzamento delle norme antipirateria. Al termine del confronto, Malagò e Abodi hanno confermato la volontà di proseguire il dialogo attraverso incontri periodici, lavorando su una "scala di priorità" condivisa per affrontare i principali dossier aperti del calcio italiano.