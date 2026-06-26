Stefan de Vrij ha raggiunto l'accordo col Panathinaikos. Dopo otto anni e tre Scudetti vinti in nerazzurro, il difensore neerlandese lascerà pertanto la Serie A per tentare l'avventura nella Superleague greca, come conferma Fabrizio Romano. De Vrij sarà presto ad Atene, nello specifico nella giornata di lunedì, per visite e firme sul contratto, come riporta il sito Pronews.gr.

Secondo lo stesso portale, l'accordo tra De Vrij e il Trifoglio prevede un contratto di 1+1 anno e uno stipendio di circa 1,5 milioni di euro per ambedue le stagioni. Con i nerazzurri ha collezionato un totale di 296 presenze, 13 gol e 8 assist, risultando un elemento chiave della squadra nerazzurra per diverse stagioni.