Sono previsti diversi cambi da parte del CT della Croazia Zlatko Dalic, in vista della partita di domani contro il Ghana, rispetto alla formazione titolare che ha vinto contro Panama. Il principale riguarderà l'interista Petar Sucic che dovrebbe tornare titolare, ma non è ancora chiaro quale centrocampista verrà escluso. Sarà importante la presenza di Sucic per la sua abilità in entrambe le fasi di gioco che lo renderà sicuramente molto utile nei duelli fisici con i giocatori delle Black Stars.

È anche possibile che Duje Ćaleta-Car, che ha avuto piccoli problemi fisici nelle ultime settimane, venga schierato titolare nel Ghana al posto di Marin Pongračić. Il suo compagno di reparto in difesa centrale, se non ci saranno problemi, dovrebbe essere Josip Šutalo. In entrambe le partite finora disputate, Zlatko Dalic ha schierato Petar Musa come numero nove, Ante Budimir ha segnato contro Panama dopo averlo sostituito all'intervallo, quindi è molto probabile che l'attaccante dell'Osasuna possa ottenere un vantaggio sulla linea offensiva di Dallas.