"Penso che arriverà prima il direttore tecnico, poi il commissario tecnico". Questa la precisazione di Giovanni Malagò, presidente della FIGC, a margine del consiglio nazionale del CONI, sulla panchina della Nazionale italiana. A chi gli domanda se ha visionato i bilanci federali per il contratto del futuro commissario tecnico ha risposto: "Sì, sì…li sto leggendo da 24 ore". Malagò ha anche risposto alla battuta pronunciata dal presidente della FIP Gianni Petrucci: "Calcio e basket - nel bene e nel male - siano accomunate sotto diversi aspetti. Le priorità del calcio sono 5-6. Ora devo dare segnali all'interno del mondo federale e poi ci si rivedrà a breve per capire quali si possono risolvere velocemente, anche in relazione alla scadenza della legislatura".

"Juve antesignana nel progetto stadio"

Infine a chi gli chiede delle polemiche nate intorno una sua dichiarazione che individuava nei problemi del calcio italiano anche l'aver acquistato - da parte di proprietà del passato come quelle di Juventus e Inter - alcuni top player piuttosto che investire sugli stadi, ha precisato: "Io parlavo degli anni '90, di Giovanni e non Andrea Agnelli nel caso della Juventus. Anzi, la Juventus è stata antesignana per quanto riguarda il progetto stadio".