Denzel Dumfries non è assolutamente la persona dal volto serio, quasi arrabbiato, che si vede in campo, anzi: una volta lasciato il terreno di gioco diventa la persona più adorabile del mondo, specie coi suoi tre figli. E ad ammetterlo è lui stesso nel corso dell'intervista al magazine Helden: "A casa non sono il Denzel dall'aria arrabbiata che vedete di solito in campo. Appena torno a casa, cambio marcia. Sono un padre che fa di tutto e che adora giocare coi suoi figli. E quando dico che faccio di tutto intendo proprio questo: li vesto, cambio i pannolini, li lavo. Compro persino i vestiti per tutti e tre i bambini. Mia figlia è felicissima quando torno a casa con un vestito nuovo".

Uno zio tutto speciale

I figli di Dumfries non capiscono ancora bene cosa faccia il padre per vivere. Il maggiore ogni tanto fa qualche domanda e si diverte a giocare a calcio. "Conosce Cody Gakpo perché andiamo in vacanza con lui e la sua famiglia. Per lui è semplicemente lo zio Cody. Mi chiedo se si renda conto che sono un calciatore". Dumfries, comunque, non pensa nemmeno che sia importante che i suoi figli sappiano molto del lavoro del padre.