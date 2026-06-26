La volontà di Nico Paz, alla fine, ha fatto la differenza. Dal ritiro della Nazionale argentina, il centrocampista del Como ha spinto fortemente per agevolare la sua permanenza in riva al Lario, come riporta Gianluca Di Marzio su Sky. Paz, che già a ottobre aveva firmato un nuovo contratto da 4 milioni l'anno coi biancoazzurri, ha mandato messaggi a Mirwan Suwarso e Cesc Fabregas chiedendo di fare tutto il possibile per tenerlo al Como.
I lariani non erano convinti anche perché quest'anno entrano nei parametri del Fair Play Finanziario, ma dopo un confronto con la proprietà indonesiana si sono detti di fare l'operazione per accontentare il giocatore e rimandando al futuro eventuali problemi legati a sanzioni.
Sezione: News / Data: Ven 26 giugno 2026 alle 23:20
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
autore
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.
Altre notizie - News
Altre notizie
Sabato 27 giu
- 00:04 Il Parma vuole Carboni a titolo definitivo: via ai dialoghi con l'Inter
- 00:00 Palestra e Nico Paz. Tanti paletti, nessun colpevole
Venerdì 26 giu
- 23:53 CSKA Sofia, a Sensi la 8 che fu di Stoichkov: "Un onore indossarla"
- 23:38 Denzel Dumfries, un padre modello: "Per i miei figli faccio di tutto"
- 23:23 Ciao Palestra, l'Inter cerca un esterno. Khalaili la nuova idea
- 23:20 Nico Paz, pressing a distanza su Suwarso e Fabregas per restare al Como
- 23:05 Entra in scena anche Dembélé: tripletta nel 4-1 della Francia alla Norvegia
- 22:55 Romano: "L'Inter farà 4-5 acquisti. Ma andranno cambiati gli obiettivi"
- 22:40 Malagò chiarisce: "Top player e non stadi? Io parlavo degli anni '90"
- 22:25 C'è Paesi Bassi-Marocco, Dumfries: "Si potrebbe definire un derby"
- 22:10 Malagò incontra Abodi: sul tavolo la revisione del Decreto Dignità
- 21:55 CONI, approvata la riforma della giustizia sportiva: i punti chiave
- 21:40 Giacomo De Pieri ha il suo nuovo club: accordo trovato con l'Ascoli
- 21:25 Bookies - Roma, cercasi plusvalenze: N'Dicka e Koné i favoriti
- 21:10 Rapporto SIAE - Il calcio domina tra gli italiani per lo sport dal vivo
- 20:57 Asado 'istituzionale' per l'Argentina: il presidente Tapia con Lautaro
- 20:42 Croazia, Dalic prepara diversi cambi per il Ghana: Sucic tornerà titolare
- 20:27 Milan, Cardinale lancia la sfida alle big: "Vogliamo giocare per vincere"
- 20:12 Semplici: "Palestra? L'avrei visto volentieri all'Inter. Lì poteva esaltarsi"
- 19:58 Mondiale per Club, nel 2029 si cambia? Verso l'ampliamento a 48 squadre
- 19:44 Norvegia-Francia, Thuram è in panchina. Così come Haaland
- 19:29 De Vrij-Panathinaikos, accordo raggiunto: il difensore sarà lunedì ad Atene
- 19:15 Il Mattino - Marotta spingerebbe per Conte CT: il motivo
- 19:00 Rivivi la diretta! Il COMO compra NICO PAZ, OAKTREE se ci sei BATTI un COLPO. ALZARE L'ASTICELLA senza SUPER COLPI?
- 18:57 Mourinho: "Eto'o terzino miracolo mio? No, lui voleva battere il Barça"
- 18:43 Topalovic carta per monetizzare. Ma nel mentre andrà in ritiro con Chivu
- 18:29 Braglia: "Nico Paz? Certe cifre in Italia può spenderle solo il Como"
- 18:14 UFFICIALE - Milan, Calvelli nuovo CEO: "Il mandato ricevuto da Cardinale è chiaro"
- 18:00 Primavera 1, ufficializzato il calendario: per l'Inter esordio con il Genoa
- 17:46 Svizzera, Yakin: "Possiamo giocarcela con qualsiasi avversario"
- 17:31 Gol dell'anno in Serie A, 5 candidature: Calhanoglu sfida Zielinski
- 17:17 Cocchi, Pisa in vantaggio sul Catanzaro. Ma l'Inter non ha ancora deciso
- 17:04 Corriere Adriatico - De Pieri obiettivo vero dell'Ascoli: il punto
- 16:49 Nico Paz, è stato bello sognare. Ma adesso sotto con le cose serie
- 16:35 Touré resta un nome per l'Inter. Ma ancora nessuna offerta al Pisa
- 16:23 Mirabelli esalta Calhanoglu: "Uno dei migliori in Europa". Poi un retroscena
- 16:10 La Repubblica - L'Inter può tornare su una 'vecchia' idea se salta Solet
- 15:56 Trotta: "L'aspetto economico pesa, ma Palestra doveva scegliere l'Inter"
- 15:44 Turchia-USA 3-2, Montella commosso: "Abbiamo dimostrato un'anima"
- 15:30 Le notizie principali e tutti gli approfondimenti sul tuo telefono: iscriviti al canale WhatsApp di FcInterNews
- 15:10 Romano: "Nico Paz resta al Como: affare fatto. I dettagli economici"
- 14:56 Giappone, Yuto Nagatomo fa la storia del calcio asiatico
- 14:42 Bild - Stones suggestione a parametro zero: possibile Akanji-bis?
- 14:28 UFFICIALE - Il Gruppo Fininvest cede la quota residua del Monza ed esce dal calcio
- 14:14 Blitz del Como: sfrutta la prelazione e va a riprendersi Nico Paz dal Real
- 14:01 Riflessioni in casa Como: si ragiona sull'investimento per Nico Paz
- 13:48 Sommer: "Stagione lunga e bella con l'Inter, il percorso mi ha dato tanto"
- 13:35 Nico Paz vuole restare al Como. Ma sa che non dipende più da lui
- 13:21 Anderson al City, il Nottingham sceglie: Frattesi e altri due in lista
- 13:07 Giordania-Argentina, Nico Paz titolare con Alvarez. Lautaro in panchina
- 12:55 Il futuro di Nico Paz e il dettaglio misterioso durante il Mondiale
- 12:44 Francia, Stéphan: "Lieve infortunio al polpaccio per Thuram"
- 12:41 Il Messaggero - Provedel, ecco perché la trattativa è bloccata
- 12:28 Bonny: "Sono contento per il rinnovo di Chivu". Poi scherza sui titoli vinti
- 12:15 AS - Real, Bastoni prima opzione per la difesa. La chiave è Nico Paz?
- 12:00 video"PAZ VUOLE L'INTER", "INTER IN POLE": cosa sappiamo oggi di NICO PAZ e di cosa vuole fare l'INTER
- 11:49 L'Inter blinda Peletti: oggi la firma del rinnovo
- 11:36 Inter Women, il programma dell'estate: tre amichevoli in agenda
- 11:24 Ronaldo elogia Cunha: "L'ultima volta che un 9 ha festeggiato così..."
- 11:12 Il Messaggero - Nico Paz, in casa Inter si teme un'altra beffa inglese
- 10:59 La Nazione - Futuro di Dodò, torna di moda l'Inter
- 10:46 Il Messaggero Veneto - Zaniolo, ci pensa il Como: può essere il sostituto di Paz
- 10:32 Corsera - Nico Paz, l'Inter punta su due fattori. Ma c'è sempre la Premier
- 10:18 La Repubblica - Paz-Inter, c'è lo stesso rischio di Palestra. Due nomi per la fascia destra
- 10:04 Blanc: "Arrabbiato per l'assenza dell'Italia al Mondiale. Tornerei in A perché..."
- 09:50 TS - Argentina senza Messi e Lautaro con la Giordania: chance per Nico Paz
- 09:36 GdS - Tre Inter possibili con Nico Paz: chi lascia il posto all'argentino?
- 09:22 TS - Nico Paz, Bastoni non entrerà nell'affare. Operazione alla Brahim Diaz?
- 09:08 Nico Paz, occhio al Como: non è ancora fuori dalla corsa
- 08:54 TS - Inter, ipotesi Molina: i costi. Da Giay a Kayode, tutte le alternative