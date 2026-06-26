La volontà di Nico Paz, alla fine, ha fatto la differenza. Dal ritiro della Nazionale argentina, il centrocampista del Como ha spinto fortemente per agevolare la sua permanenza in riva al Lario, come riporta Gianluca Di Marzio su Sky. Paz, che già a ottobre aveva firmato un nuovo contratto da 4 milioni l'anno coi biancoazzurri, ha mandato messaggi a Mirwan Suwarso e Cesc Fabregas chiedendo di fare tutto il possibile per tenerlo al Como.

I lariani non erano convinti anche perché quest'anno entrano nei parametri del Fair Play Finanziario, ma dopo un confronto con la proprietà indonesiana si sono detti di fare l'operazione per accontentare il giocatore e rimandando al futuro eventuali problemi legati a sanzioni.